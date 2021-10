Na última quarta, 20, o deputado Mauro Nazif votou contra a PEC 05/21, que tratava de mudanças no Ministério Público. Na visão de Mauro as mudanças propostas enfraquecem e retiram poderes do Ministério Púbico, o que não traria benefícios para a população brasileira.

O texto do relator modificava a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), determinava a criação de um Código de Ética do Ministério Público (MP) e vinculava a escolha do Corregedor-Nacional ao Congresso, através da escolha de um nome dentro de uma lista quíntupla indicada pelos procuradores.

“No momento que lutamos contra a corrupção e ingerência nos poderes e instituições, não cabe ao Congresso fazer tais alterações, ao contrário, lutamos pelo fortalecimento dos Ministérios Públicos”, disse Nazif.