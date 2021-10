O Extra de Rondônia acaba de confirmar que uma aeronave de pequeno porte caiu na linha 135, em um local conhecido como “pista do Caputi”, na área rural de Vilhena.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela reportagem do site, a aeronave estava sendo tripulada apenas pelo piloto, que já foi localizado e saiu praticamente ileso do acidente.

Ainda não há informações sobre a propriedade da aeronave e nem sobre os motivos que ocasionaram a aqueda.