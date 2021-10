Foi aprovada na quarta, 20, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o PL 673/20, de autoria de Mauro Nazif, que determina que as instituições de ensino auxiliem os alunos na busca de vaga de estágio obrigatório sempre que o currículo exigir. O texto altera a Lei do Estágio (LEI Nº 11.788/08), que atualmente isenta as universidades do apoio ao estudante.

“O objetivo da proposta é deixar claro que cabe às instituições de ensino a articulação com as partes concedentes, garantindo que todos os estudantes sejam distribuídos de modo organizado e seguro para realizar o estágio obrigatório”, disse Nazif.

A proposta segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).