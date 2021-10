No início da noite de sábado, 23, um jovem acabou preso após ferir e ofender um policial militar e danificar a viatura, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Rua Parecis, região central do município, quando se deparou com o condutor de um veículo Gol dirigindo de forma perigosa e decidiu abordá-lo.

Durante a abordagem, os militares constataram que além do veículo estar com a documentação atrasada, o motorista também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tiveram que reter o carro.

Porém, o proprietário se revoltou e passou a ofender os militares os chamando de corruptos e “filhos da puta”, o que acarretou em sua prisão por desacato.

Ainda totalmente descontrolado, o jovem chutou um dos faróis da viatura o danificando e quebrou um dos bastões de madeira dos policiais.

Devido à agressividade, o agente precisou ser algemado e colocado no compartimento traseiro da viatura, momento em que chutou as mãos de uma dos militares contra as grades, lhe causando escoriações nos dedos.

Após entregar o motociclista na delegacia e registrar o caso, o policial foi submetido a exames de corpo de delito para comprovar as lesões causadas pelas agressões.