Na tarde de sexta-feira, 22, uma operação integrada entre Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC), com apoio de forças de segurança da Bolívia, recuperou duas motocicletas com restrição de furto/roubo no estado de Rondônia.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, os policiais do Núcleo de Inteligência receberam a informação sobre o paradeiro dos veículos: uma Honda Biz 125, de cor branca, e uma Honda Broz, 160, de cor azul.

Imediatamente entraram em contato com as forças policiais da Bolívia onde repassaram as características dos veículos e a documentação que comprovava os crimes, resultando na recuperação das motocicletas.

Desta forma, os veículos já foram trazidos ao Brasil e, nos próximos dias, já serão restituídos aos seus legítimos donos. A integração entre as forças policiais dá uma resposta rápida à população rondoniense.