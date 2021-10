Na manhã de sexta-feira, 22, o 4° BPM realizou uma homenagem (in memoriam) ao Sargento PM Hudson de Souza Duarte, onde contou com a presença de amigos e familiares.

No ato representado por sua esposa, Ana Suerda de Carvalho Duarte e outros familiares. Eles descerraram a placa da sala da Central de Operações pertencente ao 4° BPM, que foi batizada com o nome do Sargento.

Hudson nasceu em 06 de agosto de 1969, na cidade de Linhares (ES) e chegou em Rondônia com seus pais e irmãos no início dos anos 80. Ingressou na Polícia Militar do Estado de Rondônia em 1989, corporação na qual serviu por 30 anos, indo pra reserva remunerada no em 2019.

Sua vida profissional foi marcada por relevantes serviços prestados à comunidade como policial militar entusiasta da missão de servir e proteger ao próximo. Hudson era respeitado e admirado por seus colegas por ter um caráter vibrante, justo, equilibrado, honesto e sensível aos problemas alheios.

Durante sua trajetória profissional de bons préstimos a sociedade rondoniense continha em sua ficha funcional 20 menções elogiosas e 05 condecorações, dentre elas a medalha mérito Policial Militar.