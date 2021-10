No último sábado, 24, um homem foi preso após procurar o Quartel da Polícia Militar de Chupinguaia para denunciar que suas roupas tinham sido furtadas e os militares constatarem que havia em desfavor dele, um mandado de prisão expedido pela comarca de Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, G.D.M procurou o quartel para comunicar que após deixar sua mala em um bar, constatou que algumas de suas roupas tinham sido furtadas e viu um dos clientes, conhecido como “Negão do Caroço”, vestindo uma de suas calças.

No momento em que o nome da vítima foi lançado no sistema para a confecção do boletim de ocorrência, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão expedido pela comarca acima citada, sendo dado fiel cumprimento à ordem imediatamente.