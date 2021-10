Foi levado a júri popular na manhã desta segunda-feira, 25, Adão Carlos Ribeiro, de 41 anos, acusado de matar a facadas em uma brigada de bar, Oziel Ribeiro Neves, de 40,na noite de 04 de agosto de 2018, na Rua 908 do Bairro Alto Alegre. (Reveja AQUI)

De acordo com os autos do processo, após uma discussão, Adão atacou Oziel com golpes de faca e mesmo a vítima sendo socorrida ao hospital ainda com vida, não resistiu aos ferimentos.

Porém, naquela mesma noite, Adão foi brutalmente espancado por familiares de Oziel e segundo o núcleo de investigação da Polícia Civil, que conseguiu imagens do momento da tortura, ele foi agredido por quatro pessoas, mais tarde identificadas como sendo três irmãos de Oziel e um sobrinho.

Um dos agressores chegou a arremessar um paralelepípedo contra a cabeça de Adão, que foi encontrado pela Polícia Militar caído em uma via, “entre a vida e morte”.