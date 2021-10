Na madrugada desta segunda-feira, 25, um homem foi hospitalizado após receber um tiro em uma das pernas, enquanto conversava com uma mulher na região central de Nova Conquista.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava na casa de um amigo e conversava com a filha dele, momento em que chegou um homem ao local e sacou de uma arma de fogo, desferindo cerca de 4 tiros em sua direção.

Atingido por um dos disparos na perna esquerda, a vítima ainda conseguiu pular o muro e se abrigar na casa vizinha.

Após acionar o socorro para a vítima, a guarnição que atendeu o caso saiu no encalço do atirar, que ainda segundo informações obtidas pela reportagem do site, se trata do companheiro da mulher com quem a vitima conversa e é policial militar lotado no Estado do Mato Grosso.

Não muito longe do local, o militar foi localizado e apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para serem tomadas as devidas providências.