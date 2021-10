Com investimentos e melhorias constantes desde sua abertura, a UPA 24h de Vilhena passou a realizar exames de ultrassonografia, conforme encaminhamentos da Central de Regulação.

Os atendimentos são realizados às segundas, quartas e quintas-feiras, com 12 ultrassons em cada dia. Mais informações podem ser conseguidas pelo WhatsApp da Saúde, 3322-2945.

“Começamos a realizar esse exame há alguns dias na UPA para pacientes encaminhados através dos postinhos. É um exame muito importante para diagnósticos, acompanhamentos e laudos. Temos buscado equipar as unidades de saúde da cidade. Recebemos há alguns dias um aparelho CR para o Raio-x, que aumenta também a visualização da imagem, material penso tem chegado, reformas que estão em andamento e outras que em breve irão ser iniciadas. Por lei os municípios devem investir 15% do orçamento para a Saúde, Vilhena tem investido cerca de 30%. Isso mostra o quanto o Poder Executivo tem se preocupado em entregar à população um serviço de qualidade”, garante o prefeito Eduardo Japonês.

O coordenador de Atenção Básica, José Aparecido, ressaltou a importância de buscar atendimento nos postos de Saúde, que são responsáveis por encaminhar os pacientes para especialistas ou encaminhar para exames.

“É preciso que a população em geral entenda que os postinhos são o início do tratamento. Quando a pessoa tem um incômodo, uma dor constante, ou perceber algo diferente na saúde, em vez de esperar atendimento na emergência é interessante que ela procure um posto de saúde. Lá há médicos e enfermeiros capacitados que, se necessário, encaminharão o paciente para especialistas e vão pedir exames como, o ultrassom”, disse.

Além do exame de ultrassonografia, nos últimos dias, a UPA passou a contar com quatro médicos no atendimento a população, tendo em vista o aumento de 80% no número de pacientes atendidos no local em comparação com o pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena. Críticas, dúvidas e informações podem ser enviadas ao WhatsApp da Saúde, 3322-2945.

RECLAMAÇÕES

Nas últimas semanas, a UPA tem sido alvo constantes de reclamações de vilhenenses e os casos debatidos com discursos acalorados pelos vereadores na Câmara de Vilhena (leia mais AQUI e AQUI)