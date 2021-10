Finaliza no próximo domingo, 31, mais uma competição realizada pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes): a edição de 2021 do Campeonato do Ruralzão.

A tradicional competição amadora vilhenense retornou após a paralisação devido a pandemia da covid-19.

“Estamos chegando na reta final do Ruralzão, uma competição muito aguardada e que realizamos com um orgulho imenso. Para quem não conhece, esta competição é realizada desde o ano de 1995, e foca em atender apenas o público da zona rural de Vilhena, assim conseguimos fazer bons campeonatos, sem que os atletas que lá vivem, tenham que vir até a cidade todo final de semana para jogar. A cada rodada, os jogos eram disputados em diversas comunidades para atendermos a todos”, conclui Welliton Ferreira, secretário municipal de Esportes.

Neste domingo, 24, quatro partidas foram realizadas pelas quartas de final da competição, os jogos foram realizados no campo do Cruzeirinho, veja os resultados:

– Canarinho “B” 3 x 3 Canarinho “A” (Canarinho “B”, venceu nos pênaltis por 3 a 2)

– Amigos da Conquista 1 x 3 Baixadão

– Esporte Conquista 6 x 2 Linha 100

– Cruzeirinho 3 x 1 Nova Conquista Dois Irmãos

As semifinais acontecem no próximo domingo, 31, a partir das 8h no campo do Cruzeirinho. Após os confrontos das semis, será disputada a final para definir o campeão do Ruralzão 2021. Veja os confrontos das semifinais abaixo:

– Esporte Conquista x Baixadão

– Cruzeirinho x Canarinho “B”

PREMIAÇÃO

A edição do Ruralzão premiará os vencedores e melhores atletas com troféus, medalhas e dinheiro. O campeão levará para casa 45% do valor arrecadado com as inscrições, o segundo colocado receberá 25%, o terceiro fica com 15% e o quarto colocado recebe 10% da arrecadação. Além disso, o artilheiro e o goleiro menos vazado dividem ainda 5% do arrecadado, bem como troféus. De acordo com a Semes, serão mais de R$ 3,5 mil em premiação, sendo que R$ 2 mil são contribuição do vereador Ronildo Macedo.