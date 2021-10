Na noite de domingo, 24, uma jovem se expôs seminua sobre um carro que passava na frente do Pack Shopping Vilhena e o vídeo registrado por populares, repercutiu na redes sociais.

Como mostram as imagens, a jovem se despiu da parte de cima do vestido, deixando os seios a mostra e desfilou sobre o teto de um carro pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, exatamente na frente do shopping.

Além do crime de ato obsceno praticado pela jovem, punível no Art. 233 do Código Penal, que pode levar de três meses a um ano de detenção ou multa, o motorista também se arriscou ao permitir que ela saísse pelo teto solar e se sentasse com o carro em movimento, pois conduzir pessoas nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, é infração grave de trânsito.