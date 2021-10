Na madrugada desta segunda-feira, 25, dois ladrões entraram na loja Móveis Gazin, localizada na Avenida Paraná, em Vilhena, mas acabaram fugindo sem conseguir levar nada.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os agentes quebraram uma das telhas, cortaram o forro de PVC e fizeram rapel descendo no interior da loja.

Após tentarem subir dois televisores pela corda através da qual desceram, os ladrões acabaram desistindo da ação e abandonaram os aparelhos em cima do forro.

Quando chegaram pela manhã, os funcionários encontraram a corda ainda amarrada ao teto e através das imagens das câmeras de segurança, constataram a ação dos meliantes.

https://