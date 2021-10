Apoiada pelo Sicoob Credisul, a Cooperativa Educacional de Vilhena (Coopevi) participa pela segunda vez do Concurso Cultural do Instituto Sicoob. Nesta edição, concorrerão alunos do 3º e 5º ano do fundamental I com desenhos e redações sobre o tema “Cooperativismo: uma forma de viver”. O programa quer fomentar cidadãos mais conscientes e responsáveis, fortalecendo a cultura da colaboração, e movimenta escolas de todo o País, em etapas seletivas local, regional e nacional.

Na terça-feira, 26 de outubro, aconteceu a palestra de instrução aos participantes e, na sexta-feira, 29, será feita a primeira aplicação da prova. Concorrendo com produção de desenhos, os alunos do 3º ano serão avaliados a partir da estética, criatividade, originalidade, título e abordagem correta do tema.

Já as turmas do 5º ano farão textos narrativos de até 25 linhas e terão como critério avaliativo a sequência lógica (começo, meio e fim), ortografia, título, abordagem correta do tema, além de originalidade e criatividade.

Na seleção local, as produções receberão como prêmio um kit escolar; na regional o aluno será presenteado com tablet e o professor R$ 1 mil; na nacional, o estudante leva para casa um notebook, o professor recebe um curso de até R$ 3 mil em instituição juridicamente legalizada, e a escola ganha data show e caixa de som. A seletiva local e regional acontece durante o mês de novembro, já a etapa nacional está marcada para dezembro.