Na manhã desta terça-feira, 26, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) visitou a Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena e conversou com alguns parlamentares, entre eles Ronildo Macedo, Samir Ali, Vivian Repsold, Nica Gonçalves, Ademir Alves e Wilson Tabalipa.

Durante a visita, Rosangela Donadon também conversou com servidores e visitou as novas instalações da Câmara, parabenizando os parlamentares pela obra de reforma e ampliação da Casa de Leis.

A parlamentar conversou com os vereadores que apresentaram as demandas do município de Vilhena. Ela se colocou à disposição para trabalhar em parceria com os vereadores e ressaltou a importância da união de todos pelo bem da população.

“O meu compromisso é trabalhar pelo desenvolvimento de Vilhena em prol da população. Agradeço aos vereadores pela atenção e acolhimento”, disse a deputada.