O Governo de Rondônia, por meio Departamento Estadual de Trânsito (Detran), alerta a população sobre possíveis golpes praticados por falsos funcionários da autarquia via WatsApp. A modalidade de estelionato ocorre com golpistas, que se utilizam de dados dos servidores do Detran –RO, com imagens ou número de telefone clonado, oferecendo serviços escusos para pagamento de taxas e serviços visando oferecer “facilidades” aos usuários, tais como aquisição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aquisição irregular de veículos, bem como exclusão de multas de trânsito, sem o pagamento do valor estipulado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Corregedor Geral do Detran, Glauco de Paula Souza, alerta que o golpe vem se aprimorando. “O crime indicando supostamente o envolvimento de servidores da autarquia em prática criminosa, vem aprimorando com o passar dos anos, através de golpes via WhatsApp, em que os estelionatários se utilizam de dados dos servidores, vitimando cidadãos, causando danos à imagem de servidores e, por consequência, a este órgão de trânsito”.

Glauco de Paula diz que mesmo a corregedoria reagindo enérgica e prontamente nos casos denunciados, os golpes não param de ocorrer. “Desta forma, pedimos tanto aos servidores quanto aos usuários e a população em geral, que fiquem em alerta quanto aos golpes aplicados via whatsapp, e que utilizem as nossas plataformas para serviços, evitando assim transtornos futuros, e que procurem a polícia para denunciar o crime”.

O Detran-RO orienta os servidores que estão com seus nomes e fotografias utilizados indevidamente pelos golpistas. que procurem os órgãos competentes, para denúncia do fato.

Utilizando perfil falso, os bandidos abordam as vítimas nas mídias sociais ou em aplicativos de mensagens, oferecendo vantagens na aquisição de veículos, CNH ou extinção de multas. Para garantir o “negócio”, exigem que o usuário faça o depósito de uma quantia em dinheiro, que gira em torno de R$ 1 mil e R$ 2 mil. Após o dinheiro ser compensando na conta do estelionatário, o perfil falso bloqueia a vítima, que nesse momento percebe o golpe aplicado.

COMO SE PROTEGER?

É importante saber que o Detran-RO não oferta pagamento de taxas ou multas via WhatsApp e em mídias sociais. A emissão multas, taxas de documentação e IPVA podem ser emitidas de forma segura no endereço eletrônico https://www.detran.ro.gov.br/