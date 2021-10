A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) visitou nesta terça-feira, 26, Jair Dornelas que atualmente é procurador de várias associações rurais de Vilhena.

Durante o encontro, Jair Dornelas passou as demandas das associações rurais do município para a deputada.

Jair vem fazendo um belo trabalho junto com as entidades, auxiliando em várias questões, e convidou a deputada para se reunir com os produtores rurais e ouvir as necessidades.

Rosangela Donadon destacou que tem trabalhado com afinco para melhorar a qualidade de vida da população rural, ouvindo as demandas e destinando emendas para beneficiar as famílias rurais.

“Acredito que o homem do campo tenha que permanecer no campo, mas com qualidade de vida e condições para trabalhar e viver com dignidade, e é por isso que tenho trabalhado”, disse a deputada, que se colocou à disposição para destinar recursos para as entidades que estiverem regularizadas e aptas a receber os recursos.