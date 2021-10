O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) anunciou a confirmação do pagamento da emenda parlamentar no valor de R $320 mil destinada para a Construção de Auditório na Escola Estadual Jaime Barcessat, situada na cidade de Candeias do Jamari.

De acordo com o parlamentar, mais de 40% das emendas destinadas em quase três anos de seu mandato foram voltadas para a Educação, o que representa cerca de mais de R $4 milhões direcionados para melhoria da área educacional em todo o Estado de Rondônia.

Os recursos viabilizados por meio do deputado já atenderam escolas municipais e estaduais de vários municípios rondonienses, onde foram construídos refeitório, auditório, laboratório de Informática, feita a manutenção de quadras esportivas e aquisição de material permanente, dentre outras ações.

“Fico muito realizado em trabalhar para o bem-estar da nossa população e contribuir na melhoria da educação do nosso povo. Esse é mais um investimento que vai colaborar para formação e qualidade do ensino dos nossos estudantes, isso me deixa muito feliz e realizado”, frisou o deputado Eyder Brasil.