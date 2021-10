O deputado estadual Lázaro Aparecido Dobri, o popular Lazinho da Fetagro, que atualmente está definindo qual será a legenda pela qual tentará a reeleição, está no Cone Sul de Rondônia esta semana, ocasião em que percorre cinco cidades da região.

Em sua primeira visita ao Sul após a pandemia, a agenda inclui visitas e reuniões com produtores da agricultura familiar, além de associações, autoridades e lideranças de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 26, na cidade de Vilhena, Lazinho explicou que não veio ao Cone Sul e nem esteve em outras regiões do Estado no período mais agudo da pandemia atendendo as restrições sanitárias impostas pelo momento. “Agora, que já estou vacinado com a segunda dose, assim como está imunizada boa parte da população, é mais seguro viajar e promover encontros, então estamos percorrendo o Estado”, observa.

Apesar de não ter vindo para os municípios sulistas, o deputado afirmou que neste período várias emendas orçamentárias de sua autoria foram executadas pelo governo e que ele aproveitará para conferir o andamento dos investimentos. “Encaminhamos recursos para Saúde, Educação e Setor Produtivo, e tenho certeza que os investimentos estão trazendo melhorias para a comunidade”, aponta.

Lazinho vai percorrer a região levantando demandas, mas também anuncia que, através de sua iniciativa a Assembleia Legislativa, irá homenagear pioneiros da agricultura familiar por todo o Estado, rompendo o paradigma de só conceder honrarias a personalidades políticas ou de classe mais privilegiadas da sociedade. “Temos que valorizar aqueles que com o suor de seus rostos desbravaram o Estado e deram início ao desenvolvimento de nosso setor produtivo, a principal fonte de riquezas de Rondônia”, explicou.

A respeito da relação entre o Legislativo e o Executivo, assim como de sua interação individual com o governo, o parlamentar afirma que em âmbito institucional a convivência é harmoniosa e produtiva. Quanto a sua relação com o governo, apesar de não ter muito contato direto com o governador Marcos Rocha, possui diálogo franco com o secretariado estadual, e suas emendas vem sendo atendidas.

SAÍDA DO PT

Sobre sua situação partidária, ele confirma estar atravessando por processo de desligamento do PT, em virtude de problemas relacionados às eleições passadas, ocasião em que houve divergências internas no diretório regional, que acabaram resultando numa intervenção, algo que Lazinho não aceitou.

“Por isso, fui acusado de infidelidade partidária e enfrento esse processo. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar o desfecho para ter um posicionamento acerca da forma como poderei conduzir o processo de busca de outro mandato, representando o grupo do qual faço parte”, declarou.

NOTA 4,5 PARA BOLSONARO

Ele ainda comentou a atuação do governo federal, o qual considera “sem rumo e sem planejamento, praticando uma política econômica que não agrega e que está empobrecendo a população mais vulnerável”. Lazinho afirma que respeita o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, assim como o próprio presidente, “que foi eleito democraticamente por ampla parcela da população, mas é difícil concordar com muitas coisas que ele fala, e com o desrespeito com que trata a população”. Em sua análise, o governo federal não merece mais do que uma nota 4,5 em termos de desempenho.

Finalizando a conversa, o deputado falou sobre seu otimismo e contentamento com relação à economia de Rondônia, “que, apesar da crise nacional, o Estado vai bem, tem uma classe produtiva que trabalha e gera riquezas, fazendo com que as coisas por aqui sejam diferentes, para melhor”. Ele aconselha aos rondonienses para manter os cuidados a fim de que se possa superar o quanto antes a pandemia, e que tem convicção absoluta que o futuro do Estado será “muito positivo para todos”.