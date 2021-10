Uma enquete feita em tempo real pelo jornal eletrônico rondoniaovivo.com durante 48 horas no ar, mostrou a ampla margem de aprovação da atuação do deputado Léo Moraes (Podemos) no Congresso Nacional. O jornal quis saber dos internautas, qual o deputado ou deputada rondoniense mais atuante? Léo Moraes venceu com 40,94%, quase a soma do segundo, terceiro e quarto colocados.

Embora não tenha caráter científico e tenha oferecido a possibilidade de se votar mais de uma vez, o deputado comemorou o resultado “pelo reconhecimento de um trabalho sério e comprometido que faço, honrando os quase 70 mil votos recebidos em praticamente todo o Estado”.

Léo Moraes, que admitiu recentemente estar se preparando para disputar o governo do Estado, liderou a enquete com 40, 94%, seguido por Jaqueline Cassol (15,34%), Coronel Chrisóstomo (14,83%), Lúcio Mosquini (11,65), Mauro Nazif (7,88), Expedito Neto (6,31) e Silvia Cristina (3,05). No total, 20.131 internautas opinaram. A enquete não incluiu o nome da deputada Mariana Carvalho (PSDB).