DESFILIAÇÃO

Embora haja especulação para todos os gostos sobre as eventuais candidaturas em 2022, o que é absolutamente natural, pouco sabem que Expedito Junior não sairá a nada pelo PSDB, pois está desfiliado do partido há mais de três meses. O ex-senador está aguardando o melhor ambiente político para anunciar a filiação ao PSD, partido presidido por Expedito Neto, seu rebento. O PSD, aliás, deverá receber várias filiações nos próximos meses, inclusive alcaides que vislumbram colocar o nome na disputa de 2022.

Robson Oliveira

CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado apresentou finalmente hoje o conteúdo do voto do relator Renan Calheiros sobre as responsabilidades dos agentes públicos e privados do desastre sanitário com que nossas autoridades lidaram com a pandemia da Covid 19. O principal personagem nesse cenário de horrores que levou a óbito mais de seiscentos mil brasileiros é sem dúvida o presidente Jair Bolsonaro. As condutas descritas no parecer são absolutamente objetivas e exigiriam num país mais sério sanções compatíveis com os crimes, mas poucos acreditam que haja de fato uma responsabilidade em decorrência das irresponsabilidades políticas do Governo Brasileiro face ao caos sanitário.

HÁBIL

“A melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo”, é uma frase emblemática que traduz fielmente os movimentos dos bastidores feitos pelo atual Chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, com uma habilidade digna dos mais experientes no ofício da política. Coube ao jovem de gosto extravagante no vestuário, atrair para a influência do governador coronel Marcos Rocha nomes que ampliam o espectro eleitoral do grupo governamental visando a reeleição. A ex-vereadora da capital Cristiane Lopes, Lucas Falador, entre outros, são alguns nomes importantes para as eleições 2022 que Junior conseguiu levar para o grupo, já que o futuro é uma invenção das ações do presente, como exprime a frase acima.

APROXIMAÇÃO

O grupo liderado pelo senador Acir Gurgacz (PDT), até então em cima do muro em relação ao governo do coronel, começa a se aproximar da administração a partir de conversas entabuladas pelo chefe da Casa Civil. Em razão dessas movimentações políticas de Junior Gonçalves, ao que parece, pessoas próximas ao senador estariam sendo indicadas para compor cargos no Detran.

SENADO

Com a saída de Expedito Junior do ninho tucano, os governistas começam a emitir sinais em direção à deputada federal Mariana Carvalho para que componha a chapa majoritária do governo, como candidata ao Senado. Por enquanto são cenários que estão sendo desenhados e conversados, uma vez que tais junções dependerão também das federações partidárias a serem formadas no plano nacional. Ainda assim, mesmo com eventuais restrições legais, há espaço para apoios informais driblando as amarras legais que a lei eleitoral nova impôs. E quem também foi escalado para atrair os tucanos foi Junior Gonçalves.

CONFORMIDADES

No plano nacional a deputada tucana de Rondônia Mariana Carvalho tem sido uma entusiasta do governo federal do capitão, votando nas matérias de interesse de Jair Bolsonaro. Para se encantar com o governo estadual do coronel é só um plus, já que no plano ideológico as congruências entre eles são harmônicas.

ENQUETE

Mesmo não contendo elementos científicos para aferir de forma inconteste qual deputado federal da nossa bancada tem o melhor desempenho no Congresso Nacional, a enquete promovida pelo site rondoniaovivo sobre qual deles é mais bem avaliado, revela detalhes importantes para que se avalie cenários futuros.

FERRAMENTAS

Os percentuais obtidos pelo deputado federal Léo Moraes em relação aos seus pares comprovam que a enquete está bem próxima da realidade e o credencia a voos maiores, haja vista ser o parlamentar mais engajado nos temas nacionais e locais e aquele que melhor utiliza as plataformas digitais. Ferramentas que vão ser fundamentais nas eleições vindouras.

CONFLITO

Houve muita reação contrária à decisão judicial da ministra Carmem Lúcia que concedeu uma liminar suspendendo a ação policial para desocupar uma fazenda em Extrema “invadida” por sem terras. É compreensível a reação contrária à liminar, mas verdade seja dita: a ministra agiu corretamente para evitar que excessos pudessem ser perpetrados já que em Rondônia, estado predominantemente agrário, conflitos dessa natureza têm terminado em tragédias.

CRIMINALIZAÇÃO

Embora haja registros históricos de violência no campo protagonizadas por latifundiários, inclusive contra comunidades indígenas, a maioria dos órgãos governamentais veem a luta pela ocupação da terra como movimento de marginais. Criminalizar os movimentos populares é mais fácil do que resolver a questão fundiária e mais barato mandar o estado baixar o sarrafo do que assentar os deserdados. É verdade que no meio desses movimentos existem infiltrados com ânimos ideológicos e que atuam para promover o terror, mas nem todos são bandidos.

ESPECULAÇÃO

Cada dia que passa mais se escuta de pessoas próximas do senador Marcos Rogério que ele desista de disputar as eleições de governador. A exposição que conseguiu na CPI da Covid o colocou em visibilidade com o eleitor bolsonarista e, Rondônia, é um oásis da espécie. O problema é que o senador disputa o mesmo eleitor com o governador Marcos Rocha que, aliás, é tão ou mais Bolsonaro do que o senador. Uma disputa entre eles, para o governo, corre o risco de levar ambos ao naufrágio, já que Confúcio Moura, Léo Moraes e Hildon Chaves assistem de longe a briga dos dois pela paternidade.