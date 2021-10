Por volta das 17:20 desta quarta-feira, 27, um motociclista ficou gravemente ferido ao colidir de frente com um caminhão na BR-364, em frente o posto de Combustíveis Parada Grande, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta de que o motorista do caminhão seguia pela BR sentido Cuiabá, quando tentou converter à esquerda e acessar o posto, porém, o motociclista que seguia sentido contrário acabou se chocando de frente com veículo de grande porte.

Chovia intensamente no momento da colisão e com o impacto, a motocicleta Honda Biz foi parar debaixo do caminhão e o piloto teria sofrido múltiplas fraturas, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros com vida.

A Polícia Militar realizou a segurança da via até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.