Uma caminhonete e uma picape Strada tiveram que ser guinchadas após afundarem as margens da Avenida Melvin Jones, em frente o cemitério municipal de Vilhena, depois da chuva forte que caiu no município na tarde desta quarta-feira, 27.

Segundo informações apuradas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, os veículos estavam estacionados no local durante a chuva e como a pouco tempo foi realizada a obra de esgoto do SAAE no local, a terra acabou cedendo e os veículos afundaram.

Na hora que os proprietários dos veículos tentaram sair do local, a situação ficou ainda mais complicada, sendo necessários um guincho e uma retroescavadeira para remover os carros.