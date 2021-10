O piloto de um avião da empresa Azul, que deveria pousar no aeroporto de Vilhena exatamente as 13h horas desta quinta-feira, 28, encontrou problemas e acabou arremetendo e voltando para cuiabá/MT, deixando passageiros revoltados.

Apesar de entenderem que à chuva e ás más condições do vento poderiam provocar um acidente na hora do pouso, os passageiros entraram em contato com a reportagem do Extra de Rondônia revoltados, pois segundo eles, a única possibilidade que lhes foram dada seria retornar para casa de ônibus, mesmo já tendo pago suas passagens.

A reportagem do site conseguiu falar com a ouvidoria do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, da capital matogrossense e foi informada que realmente o piloto não conseguiu estabilizar a aeronave para o pouso e achou mais seguro retornar, e caso os passageiros não possam remarcar sua passagens para sábado, 30, e ficarem na cidade por conta da empresa, terão que voltar para Vilhena através de transporte rodoviário, tendo o reembolso somente no prazo de 30 dias.

A reportagem não conseguiu fazer contato com a empresa Azul.