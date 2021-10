Fundada em 19 de setembro de 1.999, a cooperativa de crédito SICOOB Fronteiras em Cacoal/RO, comemorou seus 22 ANOS na Capital do Café. Na foto o empresário Jocimar Sepp da Distribuidora FRIOS CACOAL ao lado do gerente geral Edvaldo Rodrigues.

No coquetel de lançamento do FIAT PULSE o SUV mais esperado do ano, na FIAT PSV em Cacoal/RO, registrei o casal advogada Thaty Rauani Pagel Arcanjo Estofe e analista financeiro Ary Junior Estofe de Souza da Advocacia Previdenciária Luzinete Pagel.

No 6º Concafé no Espaço Beira Rio em Cacoal/RO, a jornalista Renata Silva da EMBRAPA no estande da CAFERON com o presidente Juan Travain de Souza e sua esposa, a loira e bonita Keren Ribeiro. O casal pai de três meninos, se destaca com sua empresa Yogo Milk, além de outros empreendimentos.

Registrei no Posto Soberano em Cacoal/RO os empresários Ramiro de Souza e seu filho Cristiano Magno de Souza. Família empreendedora na capital do café.

No último dia 18, no plenário da Câmara Municipal de Cacoal o jornal Tribuna Popular, com 41 ANOS de atividades, foi homenageado com sessão solene de moção de aplausos proposta pelo vereador Paulo Henrique. Na foto Paulo entre o jornalista Adair Perin e sua esposa Leani Perin ladeados pelos filhos jornalista Giliane Perin e o esposo Luís Fernando Fini Michelis, Adriane Perin com Peter Riquelme, e Tales Perin com a esposa Eliane Oliveira Perin e os filhos Cristian e Valentina.

Sucesso absoluto a Black Niver Casa & Decoração em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração em Rondônia.