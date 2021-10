Na manhã desta quinta-feira (28), o deputado Ezequiel Neiva acompanhou o governador coronel Marcos Rocha no lançamento das obras de recapeamento com microrevestimento asfáltico no município de Cerejeiras. As obras, estimadas em 20 km, são executadas pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), como parte do Projeto Tchau Poeira. A estimativa é que as obras sejam executadas em 30 dias.

Ezequiel destaca ainda, que viabilizou junto ao DER, massa asfáltica para a execução de uma operação tapa-buracos em Cerejeiras, para que fosse possível a aplicação do mcirorevestimento asfáltico iniciado nesta quita-feira (28), pela avenida Integração Nacional, com a inspeção do governador Marcos Rocha.

O parlamentar frisa que o projeto é fruto de uma parceria firmada entre o Governador Marcos Rocha com os deputados estaduais Ezequiel Neiva (PTB), Luizinho Goebel (PV), Rosangela Donadon (PDT) e Chiquinho da Emater (PSB), com o apoio dos demais 20 deputados que compõem o quadro de 24 parlamentares da Assembleia Legislativa.

Ezequiel Neiva explica que microrevestimento é uma camada fina de asfalto sobre o pavimento existente. “O asfalto velho vai ganhar característica de pavimento novo, que vai garantir a vida útil do projeto existente”, assegurou o parlamentar.

Avenidas e ruas beneficiadas

Avenida Integração Nacional; Rua Rondônia; Rua Rio de Janeiro; Rua Roraima; Rua Sergipe; Rua Aracajú; Rua Brasília; Rua Belo Horizonte; Rua Cuiabá; Avenida São Paulo; Avenida dos Estados; Rua Portugal; Rua Nova Zelândia; Rua Panamá; Rua Jordânia; Rua Colômbia e Avenida Brasil.