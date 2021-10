Conforme informado pelo Extra de Rondônia em primeira-mão, na primeiras horas desta quinta-feira, 28, mais um crime de homicídio foi registrado pela Polícia Militar (PM), em Cacoal (leia mais AQUI).

O proprietário da empresa “Alimentos da Hora”, identificado como Gilmar Garcia, foi executado a tiros na linha 11, a quase 5 km da Rodovia do Café.

O Extra de Rondônia apurou que, no momento do assassinato, Gilmar estava sentado no barranco, na entrada de sua propriedade à espera de maquinários da prefeitura, que iriam executar trabalho de manutenção de carreador.

Em dado momento, o autor do crime chegou no local e efetuou três disparos contra a vítima: na cabeça e no abdômen.

Após o ocorrido, efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil (PC) e Perícia Técnica foram acionados, realizando o isolamento do local e fizeram os trabalhos de praxe, colhendo materialidade do crime, na tentativa de identificar o autor dos disparos.

A PC recebeu a informação, ainda, de que a vítima, a poucos dias, teve um desentendimento com um vizinho e apura a veracidade dos fatos para saber se há envolvimento ou não do suspeito. Com a finalização dos trabalhos das forças policiais, o corpo foi liberado a funerária de plantão.