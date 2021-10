Nas primeiras horas desta quinta-feira, 28, mais um crime de homicídio foi registrado pela Polícia Militar (PM), em Cacoal.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela equipe do Extra de Rondônia, o proprietário da empresa “Alimentos da Hora”, identificado como Gilmar Garcia, foi executado a tiros na linha 11, a quase 5km da Rodovia do Café.

Investigadores da Polícia Civil (PC) e Perícia Técnica já estão no local colhendo informações sobre o fato.

A equipe do site acompanhando o caso e colhendo mais informações do crime.