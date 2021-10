Mais uma vez, a Saúde Pública Municipal foi alvo de reclamações por parte dos vereadores na sessão ordinária desta semana em Cacoal.

Contudo, os questionamentos não apenas se limitaram a esse setor e foi mais além: o vereador Paulo Henrique Silva (PTB) levou à tona a suposta “farra de diárias” com dinheiro público na prefeitura desse município.

Ao analisar projeto de lei da prefeitura solicitando remanejamento de recursos para a Saúde, o parlamentar questionou as diárias obtidas por dois servidores municipais recém-nomeados: um deles obteve R$ 16 mil e outro R$ 14 mil em diárias. Sem citar nomes, ele disse que um dos servidores é chefe de transportes que, ao invés de ficar cuidando da frota de veículos, viaja com diárias para municípios como Porto Velho, Vilhena e até Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

Ele também informou que tem um diretor de hospital indo buscar informação sobre Atenção Básica em Porto Velho. “Ora, se ele não é chefe da Atenção Básica, não tem porque ele ir”, questiona.

Ainda, de acordo com vereador, o gabinete do prefeito e a Secretaria Municipal de Saúde, juntos, gastaram R$ 400 mil em diárias, sendo R$ 182 mil da Saúde.

“Saúde é importante para o ser humano. O que me preocupa é o remanejamento de recursos para o pagamento de diárias da própria Saúde sem a orientação correta e específica. E, o que mais me espanta aqui são dois servidores que já ganharam quase R$ 16 mil de diárias e outro R$ 14 mil, sendo que é o primeiro ano da gestão. O que um servidor de Cacoal vai fazer em Colorado do Oeste? Isso aqui está mais do que claro que nós temos que moralizar. Alguma coisa está errada. A Casa de Leis fica aprovando recursos e a Saúde municipal não melhora”, desabafou.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

