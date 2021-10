O Chefe da Casa Civil do governo de Rondônia, Junior Gonçalves, esteve nesta quinta-feira, 28, em Vilhena, para percorrer diversas representações de órgãos da administração do Município, a fim de conferir o andamento de ações e o desenvolvimento das atividades do Estado no Cone Sul.

Na ocasião, ele visitou a redação do Extra de Rondônia, onde concedeu entrevista ao site.

Sobre a vistoria nos órgãos do governo instalados na cidade, Junior afirmou que por ser pólo regional, Vilhena concentra as representações no Sul de setores como Saúde, Educação, DER e Casa Civil, as quais coordenam todas as atividades da administração na região. “Sendo assim, é pertinente uma visita para conferir o andamento do trabalho, conversar com dirigentes, e verificar no que é possível melhorar para atender de forma mais eficiente as demandas da população”. A viagem também incluiu uma vistoria nas obras da usina de asfalto, “peça fundamental para que o programa ‘Tchau Poeira’ deslanche na região”.

Ele afirmou que levará ao governo um minucioso relatório do que encontrou e que poderão acontecer “ajustes e mudanças” a fim de elevar a qualidade da gestão.

Sobre a representação geral do Estado na regional, a chamada “secretaria regional”, Gonçalves afirmou que ainda não está definido o nome de quem ocupará o cargo de comando do órgão, ao contrário do que havia sido anunciado dias atrás, quando um ex-vereador da cidade foi tido como novo dirigente regional.

Junior também deu explicações sobre o programa “Tchau Poeira” em Vilhena, que, segundo ele, tem previsão de investimento de R$ 20 milhões em pavimentação urbana estão dependendo da apresentação de projetos da prefeitura e, no caso de investimento direto do governo, depende da conclusão das obras da usina de asfalto. “Nossa expectativa é que até fevereiro estaremos executando as obras”, avalia.

Sobre ações gerais do governo, Gonçalves destacou a conclusão do PCCS da Saúde em âmbito interno, atendendo demanda de mais de vinte anos do funcionalismo, e elaborado com anuência e participação das entidades de representação dos servidores. “Trata-se não só de um alinhamento salarial, mas um plano de carreira organizado e detalhado, que prevê a progressão do indivíduo dentro da estrutura administrativa da contratação a aposentadoria, ou seja, trata-se de uma grande conquista do funcionalismo do setor”. explica.

A respeito de política, o Chefe da Casa Civil afirmou que a organização regional do União Brasil caminha de forma célere, com a confirmação do governador Marcos Rocha na presidência local da legenda pela Executiva Nacional. O partido realiza encontro em Rondônia no dia 20 de novembro, ocasião em que deverá formalizar a adesão de lideranças do DEM e PSL no novo partido, criado a partir da fusão destas duas agremiações. Junior não quis polemizar acerca de declarações do senador Marcos Rogério, que questionou a legitimidade da confirmação de Rocha. “Só ele mesmo pode responder por seus pensamentos e avaliações”, afirma.

Ainda sobre o tema, Gonçalves afirmou que não estão em seus planos, pelo menos neste momento, participar das eleições do ano que vêm como candidato a algum cargo.

Finalizando, ele comentou acerca das ações da Polícia e Justiça acerca de compras de produtos para o setor da saúde na época do início da pandemia, dizendo que o governo apoia as investigações, mas há a convicção de que não houve ilícito por parte do governo. “Foram as empresas fornecedoras que criaram esquema de cartel e majoraram os preços possivelmente de forma indevida, porém o Estado executou as compras dentro do que estabelece a lei”, observa.

Junior encerrou afirmando que o governo de Rondônia tem uma excelente relação de trabalho com a Assembleia Legislativa, e que a administração estadual vai realizar muitas obras neste período de encerramento de gestão, com investimentos em pavimentação urbana, urbanização das cidades, ações que ocorrerão nos 52 municípios, além de investimentos em saúde, educação e outras áreas, “cumprindo à risca tudo o que foi estabelecido no planejamento do governo”, encerrou.