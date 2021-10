Na manhã desta sexta-feira, 29, o prefeito Adailton Fúria recebeu, em seu gabinete, a visita do deputado estadual, Laerte Gomes, em Cacoal.

O objetivo da visita do parlamentar foi anunciar a liberação de recursos da ordem de R$ 720 mil que vão permitir o asfaltamento de várias ruas do bairro Josino Brito.

Serão asfaltados trechos das ruas Alfredo Carlos, José Tomaz de Aquino, Dorvy Gomes da Silva e João Rodrigues Jorge.

O prefeito agradeceu ao deputado por sua parceria com o município e ressaltou que o asfaltamento dessas ruas no Bairro Josino Brito atende a um anseio antigo da população, que via outros bairros serem asfaltados e a localidade ser esquecida. “Esses recursos vão permitir que o Bairro seja incluído no plano de expansão asfáltica de nosso município”, enfatizou o mandatário municipal.

Já o deputado Laerte Gomes falou de sua alegria em poder dar sua contribuição à população de Cacoal e ressaltou sua parceria com o prefeito Adailton Fúria e também o vice-prefeito, Cássio Góis, pessoa que ele conhece de longa data.

A presidente do Bairro Josino Brito, Kzia Souza Lima, afirmou que o asfaltamento do Bairro é muito importante, não apenas para a população local, mas para toda a região. O Josino Brito é ponto de passagem para o Hospital Regional e também para o Hospital de Campanha. “Esse asfaltamento vai favorecer o trânsito nessa região”, afirmou.