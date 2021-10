Um homem, que já era considerado foragido da justiça e não sabia, acabou preso após procurar o Fórum da comarca de Vilhena para saber como estava a situação de um processo no qual era citado.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o agente se dirigiu até o órgão, pois tinha interesse em saber como estava sua situação, uma vez que tinha se envolvido em uma ocorrência de violência doméstica no município de Cabixi há algum tempo.

No local foi constatado haver em desfavor do suspeito, um mandado de prisão expedido pela 2° Vara Genérica de Colorado do Oeste, que foi cumprido de imediato, com o apoio da Polícia Militar.

Após ser submetido a exame de corpo de delito, o homem foi entregue na Colônia Penal para serem tomadas as devidas providências.