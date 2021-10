O líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa-ALE/RO, deputado estadual Luizinho Goebel (PV) participou na manhã desta quinta-feira (28/10), no município de Cerejeiras, acompanhado do Governado do Estado Coronel Marcos Rocha (União Brasil), do Prefeito em exercício Jose Carlos Valendorff (PP), do Diretor-geral do DER, Elias Rezende, do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), da solenidade do lançamento do projeto do Governo do Estado “Tchau Poeira”, que está recebendo 20 Km de micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero que é indicado para o rejuvenescimento e impermeabilização das superfícies asfálticas desgastadas de ruas e avenidas da cidade.

Luizinho Goebel disse que é uma parceria firmada com o Governador do Estado, Marcos Rocha e os deputados Luizinho Goebel, Ezequiel Neiva de Carvalho, Chiquinho da Emater e Rosangela Donadon, com apoio dos 20 deputados que compõem o parlamento Estadual.

“Quero parabenizar e agradecer ao Governador do Estado, Coronel Marcos Rocha, e o diretor-geral do DER, Elias Rezende, pelo início das obras do micro revestimento asfáltico através do Projeto “Tchau Poeira”, no município de Cerejeiras e nas cidades do Cone Sul do Estado, onde os moradores estão deixando a poeira para traz e passando a viver um novo momento”, destacou Goebel.

A ação para execução das obras com recursos próprios do Estado em parceria com os municípios e executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes-DER. São R$ 300 milhões investidos para beneficiar os 52 municípios do Estado.

Também participaram do lançamento os vereadores, Isair Baldin (PP), Zéca Rolista (PTB), Erivelton Navarro (PSL), Dione Ribeiro (DEM), e Marcão da Rádio.