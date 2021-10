No final da tarde de quinta-feira, 29, uma mulher de 55 anos, que reside na Rua Fernando de Noronha, no município de Cerejeiras, passou por momentos de pânico ao ser atacada pelo próprio marido, de 58, que tentou tirar sua vida com uma faca.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o autor do crime teria passado o dia ingerindo cachaça e quando a esposa chegou do trabalho, começou a lhe perturbar. Em dado momento, o homem pediu para que a vítima pegasse um objeto que estava sobre a estante da sala, mas ela o ignorou, por saber que ele estava embriagado.

Revoltado, o agente se apossou de uma faca e partiu para cima da esposa a segurando por um dos braços e tentando golpeá-la.

Em desespero, a vítima tentou se refugiar em um dos quartos, mas foi impedida pelo marido. Após se desviar dos golpes, a mulher conseguiu escapar e correu para casa da filha, que fica localizada na frente de seu imóvel e ainda foi seguida pelo agente até o portão.

Em contato com o suspeito, a Polícia Militar não localizou a faca usada no crime, mas encontrou em seu bolso um canivete, com o qual a vítima afirmou também já ter sido ameaçada anteriormente.

Como não é a primeira vez que já passou por uma situação semelhante, já tendo o agressor sido preso pelo mesmo delito, a mulher o representou criminalmente