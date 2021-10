Efetivos da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) têm trabalhado sem medir esforços para prender o suspeito de ter assassinado o empresário Gilmar Garcia na linha 11, na manhã desta quinta-feira, 28, na área rural desse município (leia mais AQUI).

A delegada Erica Demarch, responsável pelo caso, relatou ao Extra de Rondônia que a vítima estava sentada no barranco, às margens de sua propriedade a espera de maquinários que iriam abrir um carreador.

No momento do fato, Gilmar estava acompanhado de um funcionário da Secretária de Meio Ambiente. Foi quando o suspeito chegou ao local, estacionou a motocicleta atrás de um caminhão e disse que queria conversar. Nesse instante, porém, sacou de uma arma e efetuou disparos contra a vítima. Três deles acertaram o empresário, que não teve oportunidade de defesa. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

A testemunha ocular dos fatos foi quem acionou a Polícia, que, ao chegar ao local, percebeu que a vítima estava sem vida.

A perícia também se fez presente e colheu elementos importantes do crime, identificando o calibre da arma utilizada no homicídio.

Erica Demarch, ao saber das informações da testemunha, se dirigiu até a propriedade vizinha, pois, conforme informações extraoficiais, a vítima estava tendo um problema judicial com a família do suspeito.

Durante as buscas na casa do suspeito, foram apreendidas três armas de fogo, um binóculo e farta quantidade de munições. Sendo elas: (11) munições calibre 38, (146) munições calibre 22, (1) munição calibre 12, (10) munições calibre 28 e (1) cápsula de calibre 28. Mediante ao ocorrido, as armas e munições foram encaminhadas à Delegacia de Polícia.

Ainda, conforme a delegada, o suspeito foi identificado, sendo Ângelo José, ainda não localizado. A polícia divulgou imagens do suspeito, que é considerado foragido, e a Delegada pede a contribuição da população para que o suspeito seja preso. O telefone e WhatsApp para as denúncias é o 69 3441 – 2812.