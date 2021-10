Em vídeo postado nas suas redes sociais e obtido pelo Extra de Rondônia, o vereador Luiz Carlos Valentin de Souza (PSD), o “Luiz Paraqueda”, fez duras críticas ao prefeito Marcondes de Carvalho (PSB), acerca da situação das estradas vicinais do Município.

Gravando numa linha rural, o vereador se mostrou indignado com o abandono que encontrou, afirmando que o prefeito “precisa começar a trabalhar”. O vereador fez ao longo da transmissão diversas vezes um apelo incisivo ao prefeito: “parece que o senhor está dormindo. Até hoje o senhor não conseguiu fazer nada”, desabafou.

Ele estava se referindo a situação das vias rurais em geral, e em particular a Kapa 6, que liga a linha 80 até a 85, mostrando as péssimas condições da estrada. O vereador apontou os problemas, e afirmou que a secretaria municipal de obras, apesar de contar com servidores dedicados e dirigentes competentes, precisa de estrutura para prestar os serviços. “Não dá pra vir fazer os reparos necessários com enxadão, senhor prefeito”.

Luiz falou que a questão vem sendo constantemente tratada pelos vereadores nas sessões da Câmara e em iniciativas oficiais, como apresentação de indicações e requerimentos, mas o prefeito não dá o menor retorno. “Vários vereadores já pediram, imploraram e até mesmo protocolaram ações mais incisivas com relação a esta estrada e muitas outras, só que o prefeito não atende”, desabafou.

O parlamentar lembrou ao prefeito da responsabilidade que os detentores de cargos públicos são “funcionários da população, que nos paga os salários e merecem respeito”. Luiz aconselhou Marcondes a parar um pouco de viajar tanto pra Brasília e Porto Velho e percorrer as estradas vicinais do Município a fim de passar por um choque de realidade e constatar pessoalmente as condições que os produtores rurais estão tendo de enfrentar.

“Já faz quase um ano que o senhor assumiu o mandato, mas até agora não fez nada. Acorda para a vida, senhor prefeito, e cumpra com sua obrigação com o povo que o elegeu”, conclamou Paraqueda.

