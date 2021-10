Por razões de ordem pessoal, o diretor administrativo do Hospital Regional (HR) de Vilhena, Clair Cunha, pediu afastamento do cargo dias atrás e confirmou tal pretensão neste sábado, 30, com postagem em rede social através da qual se despede de colegas e agradece ao apoio que recebeu enquanto exerceu a função.

Em seu lugar, a reportagem do Extra de Rondônia confirmou com as autoridades e com os próprios implicados na mudança que o cargo será ocupado pela técnica em enfermagem Weslaine Amorim, que estava no comando do Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Falando ao site, Cunha explicou que o pedido se deve a questões de ordem pessoal, mas que ele permanece no grupo de comando do sistema de saúde do Município, e vai para a Vigilância em Saúde da administração.

Por sua vez, Weslaine confirmou que foi convocada pelo prefeito Eduardo Japonês e pelo secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, para substituir o diretor. “Eu havia pedido um tempo para decidir, mas a saúde não para, então estou pronta para assumir a função já na segunda-feira”, garantiu ao Extra de Rondônia.

Ela afirmou que atua na área da Saúde há 20 anos, como técnica enfermagem, e está pronta para assumir o desafio, que tem familiaridade com a rotina do HR, bom relacionamento com a equipe e capacidade técnica para exercer a função. Ela é formada em administração com ênfase em gestão pública pela Faculdade de administração, ciências, educação e letras (Facel), de Curitiba (PR), cursa Pós-graduação em gestão Hospitalar e Saúde Pública e é bacharel em Serviço Social (Iesa) e cursa o 5º período de Direito. “Vamos em frente e garanto aos vilhenenses e aos usuários do Regional que darei o melhor de mim para exercer este trabalho”, garante.

Conforme avaliação de Wagner Borges, também ouvido pelo site, Weslaine tem o perfil adequado para o cargo que vai exercer. “Temos plena confiança em sua capacidade e a certeza que ela exercerá um trabalho no mesmo nível que já vem desempenhando à frente do CER”, destacou.