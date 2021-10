Com a finalidade de evitar deslocamento de pacientes do interior para a capital, o governo do Estado de Rondônia promove o programa “Saúde no Interior”, com previsão de quase 1.000 atendimentos neste final de semana em Vilhena.

A meta é desafogar os casos represados de consultas, exames e cirurgias, com atendimento de médicos especialistas. No Estado, a precisão é atender pelo menos dez mil pessoas com o projeto, passando por todas as regionais de saúde.

Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã deste sábado, 30, o secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, disse que uma equipe de 50 profissionais participa da ação, para atender a região do Cone Sul neste final de semana.

A ação dispõe de médicos em treze especializações, além de equipamentos para uma série de exames.

Os médicos atenderão em áreas como Neurologia, Oftalmologia, Urologia, Endocrinologia, Ortopedia, Geriatria, Pediatria, Infectologia, Cirurgia Geral e outras. Os atendimentos acontecem neste sábado e domingo, e em casos cirúrgicos haverá o acompanhamento pós-operatório.

A seleção foi feita de acordo com os registros da regulação, e atenderá pacientes de todo o Cone Sul. Depois, a comitiva segue para outros polos regionais, com agenda definida para todo o final deste ano. É provável que o programa tenha outras etapas no ano que vêm, mas isso ainda será definido.

Segundo o secretário, a determinação do governador Marcos Rocha é interiorizar os atendimentos mais urgentes a fim de desafogar a demanda e evitar deslocamento de pacientes para Porto Velho.

Fernando Máximo ainda comentou que a ação conta com parceria da Prefeitura Municipal de Vilhena, Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, através da bancada do Cone Sul.