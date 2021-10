A reportagem do Extra de Rondônia acaba de receber informações de que uma van do município de Comodoro que trazia pacientes para realizarem hemodiálise no município de Vilhena, se envolveu em um acidente próximo a fazenda Itália e mais de 10 pessoas morreram.

Ainda segundo as primeiras informações, a Van teria colidido com um carro SW4 a cerca de 10 km do município de Comodoro.

Ainda não há confirmação exata do número de mortos, mas no mínimo 9 pacientes da Van e os 2 passageiros do carro de passeio teriam morrido no local.

A reportagem do site está acompanhando o caso e trará mais informações a qualquer momento.