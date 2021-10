No final da tarde de sábado, 30, um homem precisou ser hospitalizado e transferido para Vilhena, após efetuar disparos de espingarda em uma rua do Bairro José de Anchieta, no município de Cerejeiras, e um dos tiros sair pela culatra.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi parada por algumas pessoas já conhecidas por serem usuários de drogas, tendo estes informado que um jovem havia acabado de ser ferir ao disparar uma arma de fogo, sendo conduzido ao hospital municipal.

Na unidade de saúde, os policiais foram informados pela equipe médica de que a vítima teria que ser transferida para Vilhena devido à gravidade das lesões que sofreu nas mãos.

Em contato com familiares do jovem, a guarnição colheu informações de que ele estava efetuando disparos com uma espingarda na via, momento em que um dos tiros saiu pela culatra e a arma praticamente explodiu em suas mãos.

Ferida, a vítima se desfez da arma antes de ser levado ao hospital e esta foi localizada pelos militares e apresentada na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.

Ainda segundo informações, dias atrás, outra guarnição da Polícia Militar já havia sido acionada para conter o mesmo jovem que efetuava tiros na via, mas na ocasião, ele não foi localizado.