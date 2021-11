Na tarde desta segunda-feira, 01, o motorista de um veiculo Fiat Uno acabou provocando um acidente no cruzamento da avenida 1.508 com a rua 1.513, no setor 19, em Vilhena, ao fugir de uma guarnição do núcleo de inteligência da Polícia Militar.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava uma operação na Avenida 1705, quando o motorista parou seu veículo no meio da rua impedindo o trânsito.

Após acionarem a buzina para que o motorista retirasse o carro do meio da via, os militares, que estavam à paisana, seguiram seu curso, mas em dado momento o homem pareou seu veículo à viatura descaracterizada e ameaçou os militares fazendo o gesto de uma arma de fogo.

Diante da atitude do motorista, a guarnição acionou os sinais sonoros e lhe deu ordem de parada, mas ele desobedeceu e iniciou uma perseguição por várias ruas do bairro, que devido ao horário de almoço e entrada de alunos nas escolas, colocava várias vidas em risco.

Após os policiais solicitarem apoio de outras guarnições que fecharam o cerco, o motorista acabou avançando a preferencial e colidindo com um veículo Gol de cor vinho, no cruzamento acima citado, cessando a fuga.

Após receber voz de prisão, o agente foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências.