O prefeito de Corumbiara, Leandro da Saúde (PSB), esteve na capital federal onde participou de várias agendas em organismos do governo e Câmara Federal, onde encaminhou demandas do Município à autoridades.

Entre os compromissos do prefeito, dois chamaram a atenção e ele contou com o apoio do deputado federal Léo Moraes (PODE) nas audiências. A primeira foi na presidência da Anatel, junto com o gestor principal da agência, Leonardo Euller de Moraes, acompanhado de outros prefeitos e pelo deputado estadual Anderson do Singeperon (PROS). Na reunião foi pedida a melhoria do sinal de telefonia para Corumbiara, tanto na área urbana quanto na rural.

A outra reunião aconteceu no Ministério da Saúde, com os gestores do Programa Mais Médicos. O pedido foi de recolocação de profissional de medicina vinculado ao programa no distrito de Vitória da União, que está sem médico há algum tempo.

“O médico que atendia no distrito se desligou do programa e estamos precisando recompor o sistema”, apelou o prefeito, com apoio do deputado federal.

Em ambas agendas Leandro ficou otimista diante da atenção que recebeu, e espera que os pedidos sejam atendidos em breve.