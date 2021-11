Uma normativa aprovada em 2.019 poderá ser colocada em prática neste final de ano, e já causa polêmica em Chupinguaia.

Trata-se do pagamento do 13º salário para os vereadores do Município, propositura que foi aprovada na legislatura anterior e passa a vigorar agora, caso o presidente Toninho Bertozzi (PSDB) resolva colocar em prática.

O assunto gerou controvérsia nas redes sociais e acabou provocando certa cautela antes de se confirmar o cumprimento da medida. Isso porque há muita gente se manifestando contra o pagamento pelas redes sociais, o que está fazendo com que o presidente relute em decidir se faz ou não o pagamento.

Em conversa com o Extra de Rondônia na tarde de segunda-feira, 1º de novembro, Bertozzi afirmou ter respaldo legal para efetuar o pagamento, e que tem um aval verbal de técnicos do Tribunal de Contas acerca da legitimidade do ato.

Mesmo assim, ele afirma que ainda há tempo para decidir se vai mesmo conceder o benefício a si mesmo e aos pares, de certa forma admitindo que a medida é bastante impopular.

Caso seja liberado, o pagamento do 13º deverá acontecer apenas em dezembro, conforme afirmou o presidente.

AUXÍLIO DE R$ 600,00

Em março deste ano, outro assunto polêmico gerou repercussão em Chupinguaia. Após pressão popular, Bertozzi suspendeu os efeitos do projeto de lei que concedeu R$ 600,00 aos vereadores a título de auxílio-alimentação (leia mais AQUI).