No final da tarde de domingo, 31, um homem em uma bicicleta foi flagrado pelas câmeras de segurança da empresa Unnigás, localizada na avenida Beno Luiz Graebin, no bairro Jardim América, em Vilhena, roubando um papagaio que é devidamente registrado no nome de Helliny Rodrigues.

Após o sumiço da ave, a dona puxou as imagens das câmeras e viu o momento em que um senhor furtou o animal. Helline que já registrou o caso na Polícia Civil, inclusive disponibilizando o vídeo do furto para identificação do agente, oferece recompensa por informações que levem à localização de seu papagaio.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da ave ou sobre a identidade do ladrão, pode falar diretamente com a dona pelo número 98115-7448 ou acionar a Polícia Militar através do 190.