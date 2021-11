Na madrugada desta terça-feira, 02, dois trabalhadores de uma pousada localizada na Vila Neide, em Cabixi, entraram em luta corporal e um acabou ferido a golpes de faca.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do hospital municipal, após dar entrada na unidade, um homem com duas perfurações a faca, tendo uma delas atingido seu pulmão.

No local, antes que a vítima fosse regulada para Vilhena, os militares conversaram com ela, sendo informados sobre a identidade do agressor.

A vítima ainda relatou que antes de ir para o hospital, pegou uma faca e furou o tanque e os pneus da motocicleta do agente para evitar que ele fugisse.

Na pousada onde se deram os fatos, o proprietário relatou que estava na cozinha, quando um de seus funcionários chegou correndo, afirmando que tinha sido esfaqueado. Após colocar a vítima no carro, o patrão a conduziu até o hospital.

Já segundo o autor dos golpes, que foi localizado em uma casa próxima ao local, a vítima, que trabalhava na pousada pouco mais de 15 dias, tinha o costume de ameaçar os demais funcionários, “batendo no peito” e se intitulando como alguém do crime no Estado do Pará.

Ainda segundo o autor do crime, no dia ele e a vítima iniciaram uma discussão, e por medo do colega, que partiu para cima dele, acabou se defendendo com uma faca.

Diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Colorado do Oeste.