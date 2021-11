A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) anunciou, durante o lançamento do programa “Saúde no Interior, neste sábado, 30, que vai destinar R$ 2 milhões para o setor de saúde de Vilhena.

O evento contou com a presença do secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, secretários, vereadores entre outras autoridades políticas e da população em geral que aguardava o atendimento de saúde.

Rosangela Donadon reforçou o compromisso que tem em trabalhar para melhorar a saúde oferecida a população de Vilhena e de todo o Cone Sul de Rondônia.

“Vou destinar R$ 2 milhões para a saúde de Vilhena que é um município polo e recebe pacientes de todo o Cone Sul. Tenho recebido muitos pedidos da população para destinar o recurso para adquirir um aparelho de ultrassom com doppler que a rede municipal de Vilhena não tem, um aparelho de mamografia e um aparelho de ecocardiograma. Quero ouvir a população para saber as necessidades do município e destinar o recurso que vai contribuir para melhorar a saúde oferecida para a população”, disse a deputada.