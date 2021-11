O deputado Ezequiel Neiva assegurou junto ao governador Marcos Rocha, por meio da Secretaria Estadual de Educação, o recurso no valor de R$ 988.668,56 para a construção do muro da escola Tancredo Neves, no município de Cerejeiras. O muro foi derrubado pelos ventos na tempestade do dia 17 de setembro, último, deixando exposta a unidade educacional.

O parlamentar destaca que o projeto para a construção do muro já está em fase de licitação. Disse que logo o Governo poderá contratar a empresa que executará a obra. Neiva enalteceu o empenho e agilidade de toda a gestão da escola, da Seduc e do Governo, para que o recurso pudesse ser liberado.

“A diretora da escola Tancredo Neves, Sandra Mariano de Oliveira, e a coordenadora regional de educação, Marlene Ribeiro, atuaram com agilidade. O secretario de Educação, professor Suamy Vivecananda deu total apoio para que problema tivesse uma solução. E o governador Marcos Rocha, de imediato autorizou a liberação do recurso”, detalhou Ezequiel Neiva.

O parlamentar explica que o muro da escola era antigo, construído em 1984. Disse que quase todo o muro foi derrubado pela ventania, comprometendo a restante da estrutura que permaneceu. “A escola, que faz parte da história de Cerejeiras, receberá um muro novo, melhorando a infraestrutura do estabelecimento de ensino”, acrescentou Neiva.