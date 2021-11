O vereador Luiz Paraquedas (PSD) esteve mais uma vez na área rural, de novo na Kapa 6, nas imediações do Assentamento do Lauro, para cobrar do prefeito Marcondes de Carvalho, para denunciar as péssimas condições das estradas rurais em Parecís.

Nas imediações de uma ponte na rodovia, ele enumerou problemas que estão ocorrendo em várias estradas vicinais, algumas na avaliação dele já começando a ficar intransitáveis.

Na ponte em questão, ele mostra que as cabeceiras estão rebaixadas e que a estrutura de madeira tem vários pontos quebrados.

A situação não se justifica, pois Luiz afirma que vários vereadores da cidade fizeram gestões junto ao DER e conseguiram arranjar tubos armcos para a substituições de pontes de madeira. “Só que, mesmo com a boa vontade dos gestores e servidores da secretaria de Obras, os tubos estão armazenados no pátio da secretaria, pois o prefeito não dá condições de trabalho para que os serviços sejam realizados”, criticou.

O vereador reclamou bastante do que considera falta de respeito do prefeito para com os produtores rurais e a população de Parecis, garante que a Câmara tem sido amigável e parceira do Executivo para que as demandas da população sejam atendidas, porém Marcondes precisa ser mais ativo.

“Prefeito, sai dessa cadeira. O senhor bate muito a canela indo para Porto Velho e Brasília e percorra as estradas vicinais de Parecis a fim de tomar conhecimento das precárias condições em que se encontram as famílias do campo. Já passou quase um ano de mandato e até agora o senhor ainda não mostrou ao que veio”, disparou o vereador.

As queixas de Luiz Paraquedas foram publicadas em suas redes sociais e tiveram grande repercussão na cidade (CONFIRA O VÍDEO AQUI).