Na manhã da última quarta-feira, 27, 34 detentos do regime semiaberto receberam o benefício da “saidinha” temporária em Cacoal devido ao Dia dos Finados.

A data prevista para a volta do grupo encerrou nesta quarta-feira, 3, às 09h, mas, dos 34 presidiários, só retornaram 32 e 2 se encontram foragidos.

A dupla foi identificada como Thiago Gomes Soares e Dieisson Renan Alves.

O BENEFÍCIO

O benefício é previsto em lei de execução penal onde os apenados do regime semiaberto têm o direito a cinco saídas por ano. Os contemplados com tal ação são aqueles presos que já tem cumprido pelo menos 1/6 da pena se for primário e 1/4 se for reincidente. Outro fator que contribui para poder usufruir de tal regalia é justamente o bom comportamento.

Essa foi a primeira saída temporária em Cacoal desde que a pandemia da Covid-19 teve início. Por lei, o preso tem direito a uma saída de sete dias a cada 45 dias.

O diretor da unidade prisional de Cacoal, Gilberto dos Santos, informou ao Extra de Rondônia que outra saída temporária está prevista para dezembro.

A Polícia pede para quem tiver informações sobre o paradeiro dos dois suspeitos que entrem em contato via 190 da Polícia Militar (PM) ou pelo Disk denúncia da Polícia Civil (PC) pelo 197.