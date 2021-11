A respeito de reportagem divulgada pelo Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 04, com moradores da região do Bairro Embratel, em Vilhena, reclamando de interrupção no fornecimento de água em determinados momentos do dia, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), Faiçal Akkari, se manifestou prontamente e elucidou a questão (leia mais AQUI).

Segundo o diretor, o que ocorre na verdade é que muitas casas da cidade não cumprem com a legislação vigente, que determina que os imóveis devem ter obrigatoriamente reservatório que garanta pelo menos 24 horas de água para atender suas necessidades.

“Não é possível manter as bombas funcionando todos os dias da semana durante o dia inteiro. Isso não acontece em lugar algum do Brasil”, afirmou.

Faiçal também afirmou que estão havendo obras na rede de distribuição, mas frisou que independente disso, não há problemas de abastecimento em Vilhena. “A questão é que os donos dos imóveis precisam atender a lei e instalar reservatórios nos prédios”, destacou.